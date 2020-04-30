When Perquimans Central School hosted Ag Day on March 13, all students at PCS and FFA students of PCHS and PCMS had the opportunity to meet local farmers, see farm equipment and farm animals.

Local agriculture vendors and farmers came out to talk with students about agriculture in Perquimans County. Perquimans County Farm Bureau sponsored Ag Day through donated grant monies received by Stacey Pierce, Kindergarten/First Grade teacher from Perquimans Central School.

Ag Day featured many pieces of large farming equipment all brought out and showcased by local farmers, animal farmers and agriculture venders.

Ag Day has been a huge success for the past five years due to the help and support of our farming community, PCS staff, and administration.

Staff writer Miles Layton can be reached at mlayton@ncweeklies.com