Hertford Grammar School Honor Roll

2020-21 A/AB Honor Roll
Quarter Three
Grade 3
A Honor Roll
Kamarien Coulter, Carson Diamond, Colton Dickson, William Howell, Brandon Hughes, Gavin Jones, Noah Miller, Ryan Moreland, Olivia Ross, Emily Russell
AB Honor Roll
Keira Abu-Zahra, Farrah Adams, Aubrey Ashley, Makayla Bailey, Ronan Brown, Masyn Colson, Hayley Colson, Easton Conway, Andrew Davis, Breena Garvey, Brody Griffin, Noah Lawson, Liam McLean, Aurora McMahon, Faith Penney, Ky'Miere Saunders, Trayvis Saunders, Bailey Sawyer, Brycen Stallings, Samuel Staten, Carter Stoop, Krystal Tiemann, Hayden Ward, Avery Waters, Rory White, Harris Winslow
Grade 4
A Honor Roll
Angelica Ainslie, Jacob Brewer, Landon Brinkley, Marcus Byrum, Kayden Coulter, Brody Dail, Ethan Drew, Laciana Hodges, Eliza Jethro, Savanna Layden, Lillian Riddick, Madilyn Rodriguez, Trevor Rountree, Aamir Stallings, Ellie Thomas, Alayna VanHorn, Kaylee Winslow
AB Honor Roll
Ariana Almodova, Cassian Billip, John Chain, Madison Davenport, Chloe Davis, Alex Etheridge, Brilee Forbes, Cassidey Graham, Cailee Jones, Amelia Kneut, Trinity Peters,
Izaak Pollock, Jacob Quimby, Justin Rodriguez, Emily Rucker, Lidetu Silva, Lillie Stallings, Jade Symons, Avery Torres, Brock White, Jayden Whitehurst, Gabriel Williams, Jacob Wirsig
Grade 5
A Honor Roll
Macy Baccus, Isaac Brady, Colton Brickhouse, Kasey Burden, Landon Damron, Grayson Ellis, Nathan Hassell, Addison Hill, Amelia Hooper, Zakariah Lane, Walker Meads, Ava Miller, Bryce Moreland, Graham Nixon, Skylar O’Neil, Emmy Sageser, Mallorie Stallings, Bently Suis, Logan Tinney, Marli Wiggins, Nixon Winslow, McKenzie Young
AB Honor Roll
Colton Allmendinger, Tyler Bass, Ashton Bateman, Lilly Chappell, Kolton Christian, Jackson Connor, Summer Credle, Kaylee Dieffenbach, Noah Haynes, Anne Konrad, Jonah Layden, Kelly Linton, Cassie McNutt, Ella Miller, Ariana Mummert, Aiden Reed, Aiden Robeson, Caroline Russell, Willow Saunders, Aleah Sawyer, Jameson Smith, Kaitlyn Sutton, McKenzie Talmadge, Alexis Tice, Ayden White