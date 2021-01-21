HGS High Achievers

Hertford Grammar School 2020-21 A/AB Honor Roll
Quarter Two
Grade 3
A Honor Roll
Aubrey Ashley, Easton Conway, Kamarien Coulter, Carson Diamond, Tabitha Gillespie, William Howell, Brandon Hughes, Gavin Jones, Noah Miller, Ryan Moreland, Olivia Ross, Trayvis Saunders, Krystal Tiemann, Hayden Ward, Lila West, Naeem Whidbee
AB Honor Roll
Keira Abu-Zahra, Farrah Adams, Makayla Bailey, Isabelle Biter, Ronan Brown, Masyn Colson, Hayley Colson, Andrew Davis, Breena Garvey, Sarah Gooch, Faith Jackson, A’Dawnis Major, Hannah McClenney, Liam McLean, Aurora McMahon, Fisher Morgan, Faith Penney, Emily Russell, Ky’Miere Saunders, Bailey Sawyer, London Skinner, Tyler Smithson, Brycen Stallings, Samuel Staten, Carter Stoop, Avery Waters, Rory White, Joshua Wilson, Harris Winslow, Willow Woods
Grade 4
A Honor Roll
Angelica Ainslie, Chase Baker, Jacob Brewer, Landon Brinkley, James Byrum, Kayden Coulter, Ethan Drew, Laciana Hodges, Eliza Jethro, Savanna Layden, Lillian Riddick, Trevor Rountree, Aamir Stallings, Ellie Thomas, Kaylee Winslow
AB Honor Roll
Ariana Almodova, Bella Basnight, Taylor Cox, Brody Dail, Madison Davenport, Chloe Davis, Brilee Forbes, Cassidey Graham, Nasean Holley, Amelia Kneut, Trinity Peters, Izaak Pollock, Jacob Quimby, Justin Rodriguez, Madilyn Rodriguez, Emily Rucker, Lidetu Silva, Jade Symons, Alayna VanHorn, Gabriel Williams, Jacob Wirsig
Grade 5
A Honor Roll
Macy Baccus, Kasey Burden, Grayson Ellis, Addison Hill, Amelia Hooper, Zakariah Lane, Walker Meads, Ava Miller, Bryce Moreland, Graham Nixon, Skylar O’Neil, Emmy Sageser, Bently Suis, Kaitlyn Sutton, Logan Tinney
AB Honor Roll
Isaac Brady, Colton Brickhouse, Tedrick Brothers, Jr., Jaden Carver, Lilly Chappell, Kolton Christian, Jackson Connor, Kaylee Dieffenbach, Nathan Hassell, Layla Hicks, Anne Konrad, Randy Lane III, Kelly Linton, Ella Miller, Lucas Miller, Ethan Pipkin, Aiden Robeson, Caroline Russell, Willow Saunders, Jameson Smith, Mallorie Stallings, McKenzie Talmadge, Logan Taylor, Haylea Tiemann, Brennon Trueblood, Ayden White, Marli Wiggins, Nixon Winslow