The following are honor rolls and principal's list for Hertford Grammar School, Perquimans Middle School and Perquimans High School for the first nine weeks of the 2022-23 school year.
Hertford Grammar
A Honor Roll
Third grade: Harper Ayers, Khai Billip, Owen Blocker, Alizabeth Byrum, Alexia El-Attar, Emily Lassiter, Valeria Mendoza-Ordaz, Remington Riddick, Drew Roberts, Jed Roberts, Taylor Rountree, Reid Story, Dallas Sweeney, Isla Sweeney, Christopher Winslow, Kaiden Winslow and Evelyn Workman.
Fourth grade: Shirley Augustine, Isaac Clayton, Sean Dickinson, Caleb Fielder, Zane Gunther, Lilly Lane, Alyssa Leicester, Lila Miller, Violet Pollock, Ayden Pomerleau, Abigail Randolph, Emily Sawyer, Peyton Spruill, Natalie Stallings, McKinley Stevens and Michael Vaughn III.
Fifth grade: Aubrey Ashley, James Cochran Jr., Ri’Shiya Coleman, Easton Conway, Colton Dickson, Breena Garvey, Blaire Gregory, Owen O.R. Harriss, William Howell, Brandon Hughes, Faith Jackson, Gavin Jones, Gabriella Lahr, Aurora McMahon, Noah Miller, Mychal Moore Jr., Ryan Moreland, Kallie Repko, Emily Russell, Jozey Smith, Carter Stoop and Lila West.
A/B Honor Roll
Third grade: Briana Austin, Claire Baker, Kaylee Bateman, Charlotte Branham, Elijah Brickhouse, Piper Brothers, Dylann Brown, Caroline Caddy, Pierce Caldwell, Ellie Copeland, Joshua Crandall III, Brody Ferebee, Gabriel Hall, Ford Harris, William Lee Harriss, Keyora Haynes, Adilene Hernandez Ramos, Scarlett Lassiter, Isabelle Lattimer, Taylor Lawson, Jocelyn McClenney, Kenneth Moore, Lucian Moran, Nolan Nixon, Joely Potts, Easton Drake Proctor, Bryce Ravenscraft, Landon Rhodes, Abel Roan, Katelyn Sageser, Ryan Sheridan, Salter Shoaf, Jaxon Spruill, Deklin Whitfield and Hadley Williams.
Fourth grade: Gracie Besso, Benjamin Bowling, Quinton Caddy, Kendall Cavanaugh, Ariel Craddock, Noah Dail, Abigail Davis, Tyrone Dowery, Isabella Elliott, Julia Etheridge, Austin Favors, Elijah Harrell, Airiston Hess, Skylar Hinkley Lopez, Daniyah Hunter, Baylee Rayd Jones, David Jones, Ava Lee, Maelyn McLawhorn, Jeffery Miller, Caleb Miller, Jayce Monnseratt-White, Zavier Ortiz, Connor Passwaters, Alyssa Rash, Arabella Rockwell, Nathan Skipper, Brady Smith, Joseph Spear, Nyah Staley, Jackson Stallings, Peyton Stottlemyer, Drake Thornton, Leah Vega, Tristen Warren, Star Waterfield, Colt Winslow, Russell Winslow and Colin Avery Woodley.
Fifth grade: Keira Abu-Zahra, Farrah Adams, Charles Benz, Isabelle Biter, Temperance Branham, Madisyn Brinkley, Masyn Colson, Andrew Davis, Corbin Eure, Sarah Gooch, Brody Griffin, Jaylah Harrell, Avante Harris, Brycen Hunter, Chloe Jenkins, Noah Lawson, Isabella Grace Matthews, Rowan Mattson, Hannah McClenney, Fisher Morgan, Faith Penney, Trinity Pledger, Trenton Reed, Olivia Ross, Ky’Miere Saunders, Bailey Sawyer, Wyatt Sawyer, London Skinner, Christopher Landyn Skipper, Tyler Smithson, Daniel Spafford, Rebecca Stacey, Brycen Stallings, Krystal Tiemann, Hayden Ward, Avery Waters, Clever Wiggins, Jorden Wille, Joshua Wilson and Kayden Wilson.
Perquimans Middle
Principal's List
6th grade: Steven Adams, Angelica Ainslie, Chase Baker, Jacob Brewer, James Byrum, Casey Copeland, Brody Dail, Ethan Drew, Cassidey Graham, Laciana Hodges, Eliza Jethro, Jacob Layden, Savanna Layden, Kaela Overton, Izaak Pollock, Lillian Riddick, Emily Rucker, Lillie Stallings, Ellie Thomas, Alayna VanHorn, Whitney White, Brock White and Kaylee Winslow.
7th grade: Lilly Chappell, Sylar Dolchok, Zakariah Lane, Walker Meads, Ava Miller, Logan Tinney and McKenzie Young.
8th grade: Wriston Adcock, Ariana Farrar, Samuel Lane, Mahalia Hodges, Scarlet Hooper, Eleanor Howell, Mason Roberts, Brianna Ross, Haylwigh Solesbee, Addisyn Stallings, Cailyn Stallings, Chloe Ward, Nathaniel Williamson, Dallas Williams, Alyssa Winslow and Caden Winslow.
A/B Honor Roll
Sixth grade: Kylan Barclift, Bella Basnight, Semaj Bowser, Natalie Bunch, Landon Campbell, Troy Carnall, Emily Chestnut, Mathew Clark, Blake Darden, Estella Dickenson, Alex Etheridge, Brilee Forbes, Allison Ford, Olivia Glenn, Paige Guertin, Averie Hollowell, Cailee Jones, Amelia Kneut, Owen Layden, Allison Manning, Joseph Masters, Mitchel Meads, Lillian Moehring, Andrew Mountjoy, Trinity Peters, Allie Ridgeway, Madilyn Rodriquez, Trevor Rountree, Natalia Salupo, Mali-Ann Seabury, Brycen Smith, Amir Stallings, Jade Symons, Gabriella Ward, Jayden Whitehurst, Gabriel Williams
Seventh grade: Macy Baccus, Ashton Bateman, Colton Brickhouse, Carlie Byrum, Jaden Carver, Kaylee Dieffenbach, Amelia Hooper, Ella Miller, Maylin Miller, Bryce Moreland, Randy Lane III, Anne Konrad, Graham Nixon, Victoria Nunez, Aiden Robeson, Caroline Russell, Willow Saunders, Kaitlyn Sutton, Mallorie Stallings, Bently Suis, Haylea Tiemann, Tatyanna Vega, Marli Wiggins, Nixon Winslow
Eighth grade: Benjamin Biter, Annjolene Boone, TaNiyah Brothers, Kierstyn Castle,Derrick Castillo, Bailey Cavanaugh, Kylie Clark, Evan Clayton, Emily Coppersmith, Langdon Dail, Hayden Dail, Airiana Dean, Gabriel Gomez, Za’erha Gordon, Brenden Graham, Seth Jackson, Ashley Jones, Zane Larson, Serena Lawrence, Kelvin Linton, Taylor Mathews, Landon Melton, Kaylen Moore, Megan Paris, Carly Phelps, Cadence Reel, Chloe Riddick, Mariyah Roller, Giada Salupo, Levi Shepherd, Araya Taylor, Peyton Trueblood, Gavin Thompson, Jason Vanscoy, Marissa White, De’Qua’Vyona Winborne and Nora Winslow.
Perquimans High School
A Honor Roll
9th grade: Mia Lahr, Nathan Biter, Morgan Byrum, Addison Chappell, Elizabeth Damron, Mignona Elliott, Katie Fisher, Lilly Ford, Jonathan Goudy, Aven Hall, Suzana Lane, Tiffany McNeill, Kendyl Moreland, Karen Nieto, Warren Nixon, Taylor Phelps, Carolina Russell, Madisyn Russell, Aniston Sawyer, Heather Smith, Xavier Spellman, Elizabeth Stottlemyer, Destiny Swinney, Taylor Torres, Tanner Wheatley, Jer’Mayia Whibee, Carter Winslow and Mattison Winslow.
10th grade: Hailey Bass, LeighAnne Bass, Corrine Byrd, Lilah Byrum, Mariah Cark, Karsyn Clayton, Kaylee Coppersmith, Alayna Damron, Coley Drew, Victoria Feather, Anna Fisher, Hailey Gilbert, Kendra Graham, Elizabeth Gregory, Taylor Honza, Catherine Howell, Jocelyn Jennings, Jonathan Jones, Jak Joyner, Krista Linton, Shelby Lowe, Benjamin Lowther, Nathan McNutt, Waylan Meads, Derek Morningstar, Legend Prescott, Jay Roberts, Will Rucker, Sean Saunders, Megan Spafford, Wyatt Whitfield, Dwuanee’ Williams, Alexis, Williamson, Anthony Winslow and Lilly Winslow.
11th grade: Morgan Baccus, Laura Bohn, Daven Brabble, Dawson Brickhouse, Marleigh Cooper, Waylon Davenport, Margaret Jones, Vivien Lane, Shavoris Lewis, Jr., Dakota Mayo, Kaelyn Melton, Justin Richardson, Holly Riddick, Collin Roberts, Ashleigh Russell, Hailey Scott, Breanne Shepherd, Amira Tarda, Colin Tibbs, Ashlynn Ward and Elizabeth Ward.
12th grade: Benjamin Anderson, Carissa Baker, Kenneth Barnes, Tyequasha Bembry, Landon Castle, Maura Colson, Ja’Miah Elliott, Olivia Ferris, Kayleigh Forbes, Tashyra Ford, Shaniya Greene, Ryder Hansen, Amiyah Harney, Miles Horton Kaylie Hudson Aidan Mummert, Hunter Phthisic, Stetson Proctor, Thomas Riddick, Sydney Russell, Ariana Salupo, Eby Scaff, Ma’Kyla Sharp, Noah Swinney, Colin Throckmorton and Victoria Williamson.
AB Honor Roll
9th grade: William Byrum, Jodie Castelow, Eve’Rasha Combo, Trent Compton, Evan Conway, Aubrey Dykes, Kayleigh Holbrook, Kaydee Hunter, Syon Hunter, Jayden Jacox, Bladen Balance, Allissa Black, Jahmil Blount, Ashley Boseman, Virginia Branham, Ben Brown, Brittany Burrows, Ethan Engnell, Tyler Gregory, Gage Harris, Leslie Lane, Zoey Lawson, Qwajah Meny, Noah Miller, Tajae’ Modlin, Madison Montgomery, Parker Nixon, Jayden Passwaters, Kaysha Perry, Charlotte Peters, Landon Russell, Tate Russell, Emily Sawyer, Brady Shepherd, Kai Sjoerdsma, Astrid Smith, Joshua Smith, Holden Talman, Jax Taylor, Connor Tripp, Andrew Whitehurst, Brianna Wilson, Uniqua Wilson and Matthew Woodard.
10th grade: Kylie Adams Anaiya Almodova, Laci Bateman, Michael Byrum, Rayna Carver, Hannah Cooper, David Cruz Gomez, Austin Glover, Lailana Harris, Amiya Jackson, Julia Johnson, Sandera Jones, Jacob Knight, Amelia Lane, Litzy Lara Selvan, Amore’ Lawrence, La’Shauna Leary, Indya Long, Alexis May, Justus Meads. Halee Mills, Colton Moore, Lillianne Murray, Jalynn Nelson, Ashlyn Overman, Natalie Peterson, Jameier Revelle, Crishya Sellers, Kaylee Smithson, Tanner Sprague, Madelyn Stallings, Miranda Stallings, Hannah Stokes, Jamion Sutton, MadduxThach, Danielle Trueblood, Jayla Turner, Shellae White and Oscar Zuniga-Gonzalez.
11th grade: Kaylee Anderson, Tiffany Baxley, Zoe Clifton, Matthew Clunis, KhyRon Downing, Brianna Gilbert, Chamira Harris, Harlee Hunter, Jeremy Insley, Jayla Jackson, Kenlie Larance, Zachary Levesque, Karleigh Marsh Riddick, Haley Mathews, Brent Melton, Nicholas Moxley, Jacob Nixon, Jarmon Overton, Jedediah Ray, Bristyle Riddick, Ryan Saunders, Kenley Stallings, Troy Sutton, Connor Ward, Ky’ara Wilson and Mary Woodard.
12th grade: Ephraim Askew, Jonathan Banks, Stephen Butler, Reagan Charlton, Madilyn Chaulk, Da’Varia Coleman, Dayne Colson, Joleigh Connor, Elizabeth Conway, Mackenzie Davenport. Meredith DeCastillia, Reagan Elkins, Alicen Fain, Allon Foster, Shaun Garcia, Leslie German, Abigail Gibbs, Hayleigh Graves, Gavin Green, Jaslyn Holley, Eleanor Jackson, Kamari Johnson, James Klein, G’Nasia Moore, Edith Sanchez Gomez, Emma Smith, Ny’Kea Spellman, Caleb Stallings, Jessica Sykes and Hayley Tidsdale.