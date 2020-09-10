King Street Marketplace and Sugar Bears recently opened in downtown Edenton.

King Street Marketplace, located on East King Street across from the old Hotel Hinton, is a consignment shop that sells antiques and unique home furnishings and decor. Owner Lorrie Dablow is the wife of Patrick Dablow, who owns the 26 Windows Gallery next door.

Owner Jeanne Wilson reopened the candy shop Sugar Bears in a new location, 203 S. Broad St. The shop will be open from 10 a.m. to 4 p.m. Monday-Saturday.

Contact Nicole Bowman-Layton at nlayton@ncweeklies.com.