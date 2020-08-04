Multiple area high schools were recognized by the North Carolina High School Athletic Association for not having an ejection during the 2019-20 year.

Camden County, Currituck County, Edenton’s John A. Holmes and First Flight were high school athletic programs in Region 1 that were recognized.

Holmes athletic director Wes Mattera made the announcement on social media Tuesday.

First Flight High School athletic director Chad Williams added First Flight has not had an ejection for the fifth consecutive year.

Other high schools in Region 1 that did not have an ejection during the athletic year include Columbia, Greenville’s J.H. Rose, Mattamuskeet, Ocracoke and Washington high schools.