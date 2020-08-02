A former member of the Camden County High School boys’ basketball team was recognized by the Chowan University men’s basketball program.

Thad Forehand was named to the Chowan men’s basketball all-Division III team on July 27.

According to Chowan University, Forehand was a five-year member of its men’s basketball program.

Forehand, a forward from Shiloh, played in 98 games while at Chowan and ranks fourth all-time in field goal baskets made and shots attempted (394-of-929), sixth in rebounds with 448, fourth in total points scored (1,034) and sixth in points per game average (10.6).

Forehand, who was a member of the Chowan men’s basketball team from 1993-98, did not play for Chowan during the 1994-95 season.

Forehand told the Daily Advance on Friday that he couldn’t believe the amount of time that has passed since his freshman year at Chowan to now.

He added as time has gone by, he reflects back on his basketball career at Chowan and appreciates what he accomplished.

His decision to play at Chowan was simple.

As a middle schooler, Forehand noted that he had the desire to play at Chowan.

In the early 1990s with no social media and playing basketball in a rural part of the state, there was not much exposure for the 6-foot-6 Forehand.

Forehand said he had offers from other schools to join their basketball program, but the opportunity to get the chance to play at a college close to home along with having knowledge of the style of play at Chowan made picking Chowan easy for him.

Forehand was coached at Chowan by Bob Burke.

Burke, who had a hall of fame coaching career at Chowan, had a connection to Forehand’s father.

Burke and Thad’s father, Brian Forehand, were roommates at Campbell University.

Thad noted that playing for Burke, who passed away in April, was not easy.

Thad said playing under Burke was an eye-opening experience because Thad thought he knew how to work hard.

Under Burke, playing time was not given; it was earned.

Burke’s message of hard work remains with Thad.

While at Camden County High School, Thad was a four-year member of the basketball program. He played his freshman year on junior varsity team in 1989-90 and played his final three seasons on the varsity team.

Thad is the second all-time scorer in the history of the Camden boys’ basketball program; just behind Ricky Krainiak, who finished his prep career at Camden in 2009.

During Thad’s last two seasons on the varsity team at Camden County High School, he was coached by his father.

Thad’s mother and father both served as teachers in the Camden County Schools system for 30 years.

Thad has planted roots in the area.

Thad is an accountant at J.W. Jones Lumber Company and has been married to his wife, Lisa Forehand, for 18 years.

Thad’s daughter recently graduated from Camden County High School and his son is set to begin his freshman year at Camden County High School this fall.

Years after Thad’s playing career ended, the value of accomplishing a goal as a team along with the bonds that he created with his teammates because of basketball are priceless.