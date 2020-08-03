HAMPTON, Va. — The Greenbrier Knights defeated the Tidewater Drillers 8-7 Sunday night in the Tidewater Collegiate Summer Baseball League championship game at War Memorial Stadium.

Greenbrier was the No. 3 seed, while Tidewater was the No. 4 seed in the tournament.

Greenbrier broke a 7-7 tie in the bottom of the sixth inning.

With a runner on third base and one out, Greenbrier’s Ty Hanchey hit a sacrifice fly out that allowed Trey Blow to score from third to give the Knights an 8-7 lead.

The Drillers got the potential game-tying run on third base in the top of the seventh inning, but Greenbrier pitcher Vincent Bashara struck out Tidewater’s Hogan Brown to end the inning.

Tidewater scored a run in the first inning, two runs in the fourth inning, and four runs in the fifth inning.

Greenbrier scored two runs in the first inning, four runs in the fourth inning, and a run in the fifth inning.

Jacob Jackson paced Greenbrier as he went 3-for-4 with a run scored and two RBI, Blow, Trent Hanchey, Bo Gonzales and Ricky Sisto each had two hits with an RBI, while Shane McCarthy was credited with an RBI in the win.

Tidewater’s Mason Dunaway and Jacob Mustain each had a hit with two RBI, while Jonathan Waill had a hit with an RBI.

Greenbrier’s Joe Califano got the start for the Knights and pitched four innings, gave up three hits, three runs, one earned run, four walks and struck out six batters.

Bashara pitched five innings in relief, gave up six hits, four runs, one earned run, two walks and struck out six batters to earn the win.