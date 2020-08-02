One hundred eleven East Freemason Street, Edenton, North Carolina 27932.

For those that don’t know, that is the address for Historic Hicks Field, home of the Edenton Steamers.

And for the Steamers, season number 23 may have been the most important in franchise history.

More important than the three Petitt Cup Championship seasons the Steamers won during their time in the Coastal Plain League.

And not for the reasons one may think.

Not because the Steamers started their run in the Tidewater Summer League after 22 years in the Coastal Plain League.

Not because of the improvements made to Historic Hicks Field heading into the 2020 campaign.

But rather because they planned and paved the way as to how to hold a baseball season in the midst of a pandemic.

The crowds have been smaller. But the important part is that there have still been crowds.

Players have been able to hone their skills, even when colleges couldn’t give them that opportunity in the spring.

Fans have been able to have the comforts of baseball, including the sound of the crack of the bat, the smell of hot dogs grilling and finally, most importantly, hearing John Fogerty’s song “Centerfield” blaring throughout a stadium.

There are a ton of shoutouts that need to go out, but first, it’s starts at the top; with Tyler Russell, the Edenton General Manager, and the Board of Directors of the team.

There is a great amount of planning that goes into a normal season, but one that has a pandemic thrown into the midst, makes it even tougher.

Yet, they persevered.

Their plan was to limit as well as space out crowds. They also encouraged social distancing throughout the concourse and in the stands and wearing masks when warranted. It was worked tremendously well.

Next, a huge shout out to Steamers Athletic Trainer Courtney Phelps. Phelps, who is also the new Edenton Aces Athletic Trainer after a ten-year stint at Currituck High, is the definition of a pro’s pro.

To prove that point, she was just selected by the North Carolina High School Athletic Association Sports Medicine Advisory Committee to be the Region 1 representative.

Phelps has worked tirelessly to plan for the safety of players and coaches. She has screened players and coaches for COVID-19 every day and went as far as to sanitize baseballs in-between innings. Phelps has put herself at potential risk but did so for the love of the game and as well her love of the Edenton community.

Next, a hearty thanks go out to all of the volunteers who help make a game in Edenton happen. For those that don’t know, the Steamers operate as a non-profit, and rely on volunteers to help keep expenses in check.

From scoreboard operators, concession workers, press box staff, and front gate/game day staff, there is no way the Steamers could play a game without them.

Throw into the mix the fact that the Steamers were scheduled to play a franchise record 31 home games (some of those home dates were lost due to weather), as well as host the TSL All-Star Game, the volunteers were stretched thin but stepped up to ensure that the season and the experience could continue.

Finally, thank you to the players. You didn’t have to come to Edenton this season. You chose to come. You chose to invest your time with the surrounding community. For the majority of you, you didn’t know where Edenton was before the season, but it is my hope that you have had an experience you won’t soon forget.

Since the Steamers were brought to Historic Hicks Field in 1998 the love and support from the Albemarle community has been tremendous. This season was no different. As the Steamers have a few more home regular season games and a playoff push to come, it is my hope that if you haven’t been able to make a trip to Historic Hicks Field, that you do so.

The Steamers staff, players and volunteers have done their part to keep everyone safe as well as putting a fantastic product on the field this season.

They have gone over and beyond to provide our area with the nation’s pastime, in a time when few other entities could.

Chris Bell is a sports correspondent for The Daily Advance.

Chris Bell is a sports correspondent for The Daily Advance.