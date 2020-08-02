080220fishing

R-L: Andy and Enrique Lowe from Wisconsin recently fished in area waters.

 Submitted photo

The past few years have been nothing but amazing when it comes to our speckled trout fishery.

Anglers and guides both have been scoring not only numbers but good size fish and it wasn’t too long ago when the cold winters killed a lot of them off. They have rebounded with good results and right now we have some great fishing right here in our own back yard.

The thing about fishing for trout in our sound is they tend to stick to certain areas and school up in good numbers so if you can locate those areas it is game on.

I like to first start with the obvious spots like duck blinds, bridge pilings and power lines.

Then I move to the other things like points, channel cuts or even boat docks. You can use a lot of different type of lures or fresh shrimp but I mostly use a jig head and some kind of soft plastic like a Gulp bait or other type of soft plastic minnow baits.

When searching for your fish remember to try different colors and retrieve speeds like a jerk, jerk pause or a bump off the bottom.

I start with natural colors first like whites and blues but if that doesn’t work I switch to something with brown or chartreuse in it.

This past weekend some friends of mine Andy Lowe from Tarpon Boatworks came down from Wisconsin to fish our waters with a new boat design and they loved our waters.

We caught plenty of trout and the boat did spectacular even though we did get caught in a huge thunderstorm in Nags Head.

If anyone is looking for a perfect hybrid boat for our area give them a shout. You can fish the rivers for largemouth them go to the sound and fish for trout and red drum and they even went out of Oregon Inlet the next day and trolled for blues.

You can contact Andy at tarponboatworks.com.

The offshore guys have been on the mahi lately with limits coming back to the docks almost every day.

We also had a few tuna and wahoo but it is the summer so mahi is the prime target. If you want to get out you better make it quick there is a storm building and it looks like it is heading this way.

On the beaches and piers it has been kind of quiet with mostly mullet right in the surf of fresh shrimp and blood worms.

There has been the occasional Spanish out on the ends of the piers but that is about it.

Closer to home it’s a typical summertime pattern on largemouth with and early morning top water bite then switching to a worm or jig.

The locust are out this year so stick with the black buzz baits and Whopper Ploppers a little while longer especially under over hanging trees. If anyone gets out this week send me some pics and a report to fishingwithmike921@yahoo.com or hit me up on Facebook at Fishing with Mike.

Mike Sweeney is the fishing columnist for The Daily Advance.

Mike Sweeney is the fishing columnist for The Daily Advance.