Today is Thursday, April 30, the 121st day of 2020. There are 245 days left in the year. On this date 25 years ago, The Daily Advance reported:

In 1995, U.S. Rep. Walter B. Jones Jr., R-N.C. told a politically mixed crowd from seven area counties that the 73 newly elected House Republican freshmen would help turn the nation around.

Today’s Highlight in History: In 1945, as Soviet troops approached his Berlin bunker, Adolf Hitler committed suicide along with his wife of one day, Eva Braun.

Ten years ago: Heavy winds and high tides complicated efforts to hold back oil from a blown-out BP-operated rig that threatened to coat bird and marine life in the Gulf of Mexico; President Barack Obama halted any new offshore projects pending safeguards to prevent more explosions like the one that unleashed the spill.