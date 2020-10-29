Sponsored by Historic Hertford and the Town of Hertford, check out these painted pumpkins – then vote on your favorite pumpkin for each age group at Historic Hertford’s Facebook page. The passionate pumpkin artists were little kids. Perquimans Weekly chose to publish these photos as Facebook’s algorithm’s are very ... limiting; metrics that reach far less than 10 percent of its intended audience.

Winners will be announced at 5 p.m. Oct. 30. For more information and to see the photos, see Historic Hertford’s Facebook page.

Staff writer Miles Layton can be reached at mlayton@ncweeklies.com

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