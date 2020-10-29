...COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT
THIS EVENING...
* WHAT...UP TO 1 FT OF INUNDATION ABOVE GROUND LEVEL EXPECTED IN
LOW- LYING AREAS NEAR SHORELINES AND TIDAL WATERWAYS.
* WHERE...PASQUOTANK, CAMDEN, WESTERN CURRITUCK, CHOWAN,
PERQUIMANS AND EASTERN CURRITUCK COUNTIES.
* WHEN...FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING.
* IMPACTS...SHALLOW FLOODING IS EXPECTED IN THE MOST VULNERABLE
LOCATIONS NEAR THE WATERFRONT AND SHORELINE RESULTING IN A LOW
THREAT OF PROPERTY DAMAGE. EXPECT UP TO ONE FOOT OF WATER ABOVE
GROUND LEVEL IN LOW LYING, VULNERABLE AREAS. SOME ROADS AND LOW
LYING PROPERTY INCLUDING PARKING LOTS, PARKS AND LAWNS NEAR THE
WATERFRONT WILL EXPERIENCE SHALLOW FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF TRAVEL IS REQUIRED, ALLOW EXTRA TIME AS SOME ROADS MAY BE
CLOSED. DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES OR THROUGH WATER OF
UNKNOWN DEPTH. TAKE THE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT FLOOD-PRONE
PROPERTY.
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TIME OF HIGH TOTAL TIDES ARE APPROXIMATE TO THE NEAREST HOUR.
COROLLA NC
MLLW CATEGORIES - MINOR 5.5 FT, MODERATE 6.0 FT, MAJOR 6.5 FT
MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT
TOTAL TOTAL DEPARTURE
DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD
FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT
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29/07 AM 3.9 0.2 0.2 2 NONE
29/07 PM 2.8 -0.9 -0.6 4 NONE
30/07 AM 4.3 0.6 0.5 2-3 NONE
30/07 PM 5.5 1.8 2.2 5-6 NONE
31/08 AM 5.2 1.5 1.3 6-7 NONE
00/08 PM 4.0 0.3 0.7 5 NONE
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