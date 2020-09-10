The General Election will be held Nov. 3, 2020.

Chowan County Board of Elections mailed absentee ballots beginning, Sept. 4. The North Carolina State Board of Elections is taking requests for mail-in ballots at https://votebymail.ncsbe.gov/app/home.

Early voting starts Oct. 15 and will end Oct. 31. Chowan County will offer early voting, including drive-through voting, at the old D.F. Walker Gym, 818 N. Oakum St., Edenton and at the Northern Chowan Community Center, 2869 Virginia Road, Tyner.

The Board of Elections needs more volunteers to work the polls during the election. To volunteer or for information, call 252-482-2010.