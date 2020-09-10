THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
CENTRAL CAMDEN COUNTY IN NORTHEASTERN NORTH CAROLINA...
CURRITUCK COUNTY IN NORTHEASTERN NORTH CAROLINA...
SOUTHEASTERN PASQUOTANK COUNTY IN NORTHEASTERN NORTH CAROLINA...
SOUTHEASTERN PERQUIMANS COUNTY IN NORTHEASTERN NORTH CAROLINA...
* UNTIL NOON EDT.
* AT 902 AM EDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED
HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. MINOR FLOODING IS ONGOING OR
EXPECTED TO BEGIN SHORTLY IN THE ADVISORY AREA. BETWEEN 1 AND 2
INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ELIZABETH CITY, CAMDEN, ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY,
WEEKSVILLE, WHITEHALL SHORES, NIXONTON, MOYOCK, SPENCES CORNER,
LAMBS CORNER, BELCROSS, BURNT MILLS, TAYLORS BEACH, GREGORY, BOB
WHITE FORK, SYMONDS CREEK, JOHNSONS CORNER, PIERCEVILLE, TAR
CORNER, JACOCKS AND LISTERS CORNER.
ADDITIONAL RAINFALL OF UP TO 1 INCH IS EXPECTED OVER THE AREA. THIS
ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR
PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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